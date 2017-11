Bürgermeisterwahl: Padutsch gibt noch einmal Gas

Der Dauerläufer in Salzburgs Stadtpolitik wirkte zwischenzeitlich etwas amtsmüde. Der seit 35 Jahren als Gemeinderat bzw. Stadtrat aktive Johann Padutsch (Bürgerliste) will nun am Sonntag mit neuem Schwung der neue Bürgermeister werden.

ORF

Einige Durchhänger und Motivationsprobleme in den letzten Jahren bestätigt Padutsch selbst. Das sei aber längst wieder vorbei. Der Grünpolitiker bestätigt im ORF-Interview auch, dass er bekennender Pragmatiker sei: „Um zu Mehrheiten zu kommen, braucht es einen gesunden Pragmatismus. Das heißt aber nicht, dass die Visionen komplett verlorengehen. Natürlich habe ich die in meinem Hinterkopf. Natürlich weiß ich, dass Salzburg eine kompakte Stadt werden muss, wenn wir unser Grünland weiter schützen wollen. Und auch der Verkehr muss mit Sicherheit ein anderer werden.“

„Besonders im Wohnungsbau viel erreicht“

Leistbares Wohnen und funktionierender öffentlichen Verkehr, das gehöre zu seinen Hauptzielen. Er habe bewiesen, dass er Projekte umsetzen könne, sagt der Stadtrat: „Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Der Kollege Preuner meinte, er sei im Vergleich mit mir ein Jungspund. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich deutlich jünger wirke als er. Und ich will tatsächlich Bürgermeister werden. Weil ich glaube, dass ich bei dieser Auswahl die beste Wahl bin.“

Besonders im wichtigen Bereich Wohnen habe er schon viel erreicht, sagt Padutsch: „Wir sichern bei jedem neuen Projekt den größten Teil für den geförderten Mietwohnungsbau, um leistbaren Wohnraum zu schaffen.“

Indirektes Loblied auf Partnerin SPÖ

Aber warum leidet Salzburg dann an den höchsten Wohnungs- und Hauspreisen in ganz Österreich? Padutsch: „Dass das aber nicht reicht, das ist eine andere Frage.“ Padutsch hat als grüner Stadtrat unter Autofahrern viele Gegner. Wie würde er das Verkehrschaos in der Stadt bekämpfen, wenn er Bürgermeister mit noch mehr Macht wäre?

„Der Bürgermeister ist natürlich einflussreicher. Er hat auch rechtlich mehr Möglichkeiten. Wenn ich Bürgermeister bin, dann müsste es einen neuen Stadtrat für Verkehr geben. Und dieser kann gar nicht anders handeln, als sich nach den Fakten zu richten. Es könnte hier eine starke Achse geben, die mehr als bisher zu entsprechenden Mehrheiten im Gemeinderat führt.“

Padutsch spielt damit auf die städtische SPÖ als möglichen Partner an: „Der Rücktritt von Heinz Schaden ist sehr schmerzhaft, das hat er sich einfach nicht verdient. Ich habe aber die Hoffnung, dass die SPÖ in der jetzigen Zusammensetzung ein Partner sein kann. Ich merke auch bei der ÖVP eine gewisse Bewegung, gerade auch im Verkehrsbereich. “

„Wenn ich Bürgermeister werde ...“

Eigentlich hatte der grüne Verkehrs- und Planungsstadtrat schon länger gesagt, dass mit Ende der laufenden Funktionsperiode Schluss sei mit der Politik. Jetzt wird relativiert: „Wenn ich Bürgermeister werde, dann werde ich 2019 noch einmal antreten. Es liegt in der Natur der Sache, dass man mit dem Amtsbonus im Rücken nach eineinhalb Jahren nicht schon wieder geht. Wenn ich nicht Bürgermeister werde, dann gilt das, was ich angekündigt habe. Ich diene diese Funktionsperiode zu Ende und trete 2019 nicht mehr als Spitzenkandidat der Bürgerliste an.“

Reguläre Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen finden in etwa eineinhalb Jahren statt. Die Bürgermeister-Direktwahl am kommenden Sonntag wird durch den Rücktritt von Heinz Schaden notwendig.