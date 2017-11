Megaseilbahn-Projekt Flachau abgesagt

Die geplante sieben Kilometer lange Seilbahn zwischen Flachau und Zauchensee kommt nicht. Die Absage ist eine Folge des Besitzerwechsels bei den Bergahnen Flachau. Die Gebiete sollen auf andere Art verbunden werden, so der Vorstand.

Erst im Frühjahr sind die Flachauer Bergbahnen von den Bergbahnen Wagrain und einer Tochtergesellschaft des Raiffeisenverbandes übernommen worden. Dadurch sind die Skigebiete zum Snow-Space-Salzburg fustioniert. Die neuen Besitzer wollen die Bergbahnen aber auf andere Weise verbinden als durch die geplante Gondel über die Tauernautobahn, bestätigt Wolfgang Hettegger, Vorstand des Snow-Space-Salzburg.

ORF

Verbindung doch nicht über Tauernautobahn

Die neue Verbindung soll nicht über die Tauernautobahn laufen, sondern durch das Skigebiet Flachauwinkl-Schuttleberg, sagt Hettegger: „Dieses Skigebiet grenzt ja unmittelbar an die Zauchensee Skigebiete an und somit gelingt ein großer Lückenschluss und man kann alle Skigebiete ab 2019 gemeinsam skifahrtechnisch betreiben“, so Hettegger.

Deshalb sei das Megaprojekt einer Drei-Seil-Umlaufbahn über die Tauernautobahn hinweg nicht mehr nötig, ergänzt der Snow-Space-Salzburg-Vorstand.

Links: