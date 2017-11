Fallschirmspringer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fallschirmspringer und einem daraus folgenden Absturz über dem Flugplatz Zell am See (Pinzgau) wurde Samstagnachmittag ein 43-jähriger Tscheche schwer verletzt.

In der Landephase hatte ein 30-jähriger Fallschirmspringer, der sich oberhalb des 43-Jährigen befand, mit dem Fuß den Schirm des Kollegen berührt. Dadurch wickelte sich der Schirm des 43-Jährigen um den Körper des 30-Jährigen.

Schirm öffnete sich nicht mehr voll

Dem jüngeren Sportler gelang es, sich vom Schirm des 43-Jährigen zu lösen und unversehrt zu landen. Da sich aufgrund der geringen Höhe der Schirm des 43-Jährigen nicht mehr voll öffnete, prallte er mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Team eines Rettungshubschraubers ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Unfall ereignete sich bei einer Veranstaltung eines österreichischen Fallschirmvereins in Zell am See, an der Sportler aus Tschechien, Deutschland und Österreich teilnahmen. Bevor es zu dem Unglück kam, waren 21 Fallschirmspringer aus einem Flugzeug abgesprungen.