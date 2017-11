Einziger Salzburger im Eurofighter-Team

Ein einziger Salzburger gehört zur kleinen Schar von Kampfpiloten, die den umstrittenen wie auch bewunderten Eurofighter fliegen. Martin Auer aus Adnet (Tennengau) ist in Zeltweg stationiert, wo die Kampfflugzeuge ihre Hauptbasis haben.

Diese Jets haben fast zwei Milliarden gekostet und sind die umstrittensten Geräte der Zweiten Republik. 15 Eurofighter hat das Bundesheer. In den vergangenen zwei Wochen haben die Piloten über weiten Teilen Österreichs verschiedene Übungen absolviert.

Auf den Everest in zwei Minuten

ORF

„Für mich war es die Erfüllung eines Lebenstraumes, als ich vor drei Jahren das erste Mal in einem Eurofighter gesessen bin. Man kann mit dieser Maschine auf die Höhe des Mount Everest in zwei Minuten steigen. Wenn wir bis in 16.000 Meter Flughöhe vorstoßen, dann kann man ganz Österreich überblicken“, erzählt Martin Auer.

Gerald Lehner

Zehn Jahre musste der Tennengauer Kampfpilot warten, lernen und trainieren, ehe er alle nötigen Ausbildungen absolviert hatte. Der Adrenalinspiegel steige bei jedem Überschall-Flug trotz der zunehmenden Routine immer wieder, sagt Auer. Und es sei körperlich sehr belastend.

Große Lufträume für Übungen nötig

Mit bis zu 2.400 Stundenkilometern trainierten die 17 Eurofighter-Piloten in den vergangenen zwei Wochen ihre Abfangmanöver, erzählt Einsatzplaner Dietrich Springer von der Luftraumüberwachung des Bundesheeres: „Es geht nicht nur darum, die Piloten zu trainieren, sondern das ganze System. Es wird bei diesen Geschwindigkeiten ein riesiger Luftraum benötigt. Auch die zivile Flugverkehrskontrolle muss dabei berücksichtigt und eingebunden werden.“

Gerald Lehner

Im Staffelgebäude in Zeltweg befindet sich auch die Einsatzleitung. Hier laufen alle Informationen aus Radarsystemen und Funkverkehr zusammen. Auch Details werden minutiös geplant und mitverfolgt.

Druckanzüge gegen ohnmächtige Piloten

Die Kampfpiloten müssen sich regelmäßig Gesundheits- und Fitnesstests unterziehen. Sie tragen als Arbeitskleidung spezielle Druckanzüge, die auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten, Kurvenflügen und Belastungen durch Zentrifugalkräfte den Blutkreislauf gewährleisten und den Körper schützen, wie Auer schildert: „Es geht darum, dass ein Pilot nicht ohnmächtig wird, dass nicht sein Blut aus dem Gehirn durch die Fliehkräfte hinausgedrückt wird.

Der Vater einer kleinen Tochter wohnt mittlerweile im nahen Knittelfeld. Auch ohne Überschall-Übungen haben die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres in Zeltweg jede Woche zwei bis drei Übungsflüge zu absolvieren.

Gedenken für britische Bomberbesatzung in Adnet

Martin Auer ist der jüngere Bruder des Adneter Bürgermeisters Wolfgang Auer (ÖVP), der sich auf privater Basis für die Fliegerei begeistert – als interessierter, gut informierter und fachlich eingelesener Laie.

ORF / Gerald Lehner

Vor einigen Jahren initiierte der Salzburger Gemeindepolitiker die Schaffung einer Gedenkstätte für britische Militärflieger, die 1945 im Kampf gegen Hitlers Soldaten über Berchtesgaden abgeschossen wurden und bei Adnet abstürzten. Diese Feierlichkeiten hatten damals großes internationales Echo, auch im Rahmen von EU und NATO - mehr dazu in salzburg.ORF.at (22.1.2016)

Ein Salzburger ORF-Team hat den Adneter Kampfpiloten auf dem Stützpunkt in Zeltweg besucht.

Links: