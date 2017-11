Taxler gegen Schranken beim Hauptbahnhof

Der neue Schranken bei der Kurzparkzone auf dem Bahnhofsvorplatz in der Landeshauptstadt sorgt für Kritik von Taxifahrern. Es sei zu wenig Platz für ihre Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen. Die ÖBB weisen das zurück.

Die neue Kurzparkzone vor dem Bahnhof bietet Platz für sieben Privatautos, um Bahnkunden hinzubringen oder abzuholen. Die Aus- und Einfahrten in die geschützte Zone werden über einen Schranken geregelt.

„Zu wenig Platz für Taxiverkehr“

Daneben stehen nun die Taxis auf ihrem großen Standplatz weiter in Zweierreihen. Sie fühlen sich durch die Schrankenlösung in ihrer Arbeit behindert. Es sei zu wenig Platz zum Ein- und Aussteigen für Taxigäste, heißt es. Und immer mehr Fahrer sind keine Mitglieder bei den üblichen Funknetzwerken. Sie bekommen dadurch über Funk keine Aufträge mehr herein und sind auf solche Standplätze wie beim Bahnhof stark angewiesen - wo viele potenzielle Fahrgäste vorbeikommen.

Fachgruppenobmann Erwin Leitner von der Wirtschaftskammer kritisiert die Schrankenlösung für die Kurzparkzone beim Bahnhof: „Für uns ist das nicht befriedigend, aber leider offenbar nicht anders möglich.“

ÖBB kritisieren Verhalten einiger Taxler

ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mayr verteidigt den Schranken: „Wir mussten diesen Schranken installieren, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten gekommen ist, Taxis nicht ordnungsgemäß abgestellt waren oder nicht gewartet haben. Wir musste das in geordnete Bahnen lenken.“

Anfang Dezember sollen weitere Gespräche der Taxifahrer, Vertretern der Stadt Salzburg und der ÖBB stattfinden.