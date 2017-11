Gestohlenes Bergrettungsauto gefunden

Ein in Oberösterreich gestohlenes Einsatzfahrzeug der Bergrettung Bad Ischl ist Samstag in der Stadt Salzburg gefunden und sichergestellt worden. Allein die Ausrüstung, die sich an Bord befand, ist mehr als 25.000 Euro wert.

Nach einem Fahndungsaufruf der Polizei in Oberösterreich und verschiedenen Postings der Bergrettung in Web-Medien und sozialen Netzwerken gab es Freitagabend und Samstagfrüh erste Hinweise, wonach der silberne Toyota Hilux mit der auffälligen Beschriftung in der Stadt Salzburg gesehen worden sei.

Bergrettung Bad Ischl

Ausrüstung auch noch an Bord?

Beim Ignaz-Rieder-Kai an der Salzach in Salzburg-Aigen stellten Polizisten den Allrad am Samstag schließlich sicher. Ob sich die vielfältige und teure Spezialausrüstung der Bergrettung Bad Ischl noch in vollem Umfang in dem Fahrzeug befindet, ist noch nicht bekannt.

Was bisher geschah

Der Diebstahl des Geländewagens war in der oberösterreichischen Stadt am Freitag aufgefallen, verschwunden war der Wagen vermutlich schon Donnerstag. Der Pickup Truck mit Canopy stand fahrbereit mit der gesamten Notfallausrüstung in der Garage des Stützpunktes. Er sei voll mit Ausrüstung gewesen, sagt der ehrenamtliche ÖBRD-Ortsstellenleiter Bernhard Schmid, der sich hauptberuflich im Salzkammergut als Arzt sein Brot verdient. Alles war weg mit dem Auto: Tragen, Vakuummatratzen, Sauerstoffgerät, Bohrmaschine, Motorsäge und viele andere Utensilien für alpine Einsatzkräfte.

„Es sind alles Dinge, die für unsere Tätigkeiten sehr wichtig sind, und ohne die wir nicht ausrücken bzw. kaum in gewohnt hoher Qualität helfen könnten,“ sagt Ortsstellenleiter Schmid - mehr dazu in ooe.ORF.at (17.11.2017)