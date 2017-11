Drei Verletzte bei Brand in Gasthaus

In Dorfgastein (Pongau) ist Samstagfrüh in einem Gasthof im Ortsteil Luggau ein Brand ausgebrochen. Drei Personen waren in einem Zimmer eingeschlossen und wurden von der Feuerwehr gerettet.

Die Geretteten erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau) gebracht. Mehr ist derzeit noch nicht bekannt.