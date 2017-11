Flüchtling droht mit Entführung der Kinder

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hallein (Tennengau) soll ein 21-jähriger Flüchtling seiner Betreuerin mit der Entführung ihrer Kinder gedroht haben. Die 34-Jährige erstattet Anzeige bei der Polizei. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann.

Während eines Betreuungsgespräches soll der Syrer der 34-Jährigen gedroht haben, dass er in seiner Heimat zum Töten ausgebildet worden war und dort bereits Menschen getötet hatte. Der Mann soll angekündigt haben, die Kinder der Betreuerin in den Krieg zu schicken. Die Salzburgerin gab an, dass er ihr gedroht hatte, ihre Kinder erst in 20 Jahren wiederzusehen.

Der Mann suchte anschließend noch einmal das Gespräch mit der Betreuerin. Die 34-Jährige aber lehnte dies ab. Daraufhin soll der Mann angekündigt haben, dass er seine Aussagen umsetzen werde, falls die Betreuerin ihre Vorgesetzten in der Flüchtlingsunterkunft in Hallein oder die Polizei vom Gespräch informieren wird.

Festnahme: Flüchtling bewirft Polizisten mit Steine

Die Betreuerin erstattete Freitagvormittag Anzeige. Polizisten nahmen den Mann an seinem Arbeitsplatz fest. Dabei wehrte sich der 21-Jährige und bewarf die Beamten mit Steinen. Er bestritt die Drohungen und gab an, dass es sich bei der Diskussion um ein normales Betreuungsgespräch gehandelt hatte. Der Syrer verweigerte eine Identitätsfeststellung und wurde daraufhin festgenommen. Der 21-Jährige sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg in Puch/Urstein (Tennengau).