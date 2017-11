Feuergefahr durch Smartphones & Co

Akkus von Smartphones, Laptops und Tablet-Computern sowie andere Geräte der Informationstechnologie sollten nur unter Aufsicht geladen werden. Das räten Experten des Landes Salzburg, die sich mit Brandverhütung beschäftigen.

Mehr als ein Viertel aller Brände im Bundesland Salzburg wurden im Jahr 2016 durch die Zündquelle „elektrische Energie“ ausgelöst. Experten der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung warnen die Bevölkerung vor einem zu sorglosen Umgang mit modernen Akkus.

„Nicht über Nacht aufladen“

Die Brandverhütungsstelle des Landes Salzburg empfiehlt, dass nicht benötigte Elektrogeräte nicht nur ausgeschaltet, sondern auch ausgesteckt werden. Zudem sollten Akkus nur unter Aufsicht geladen werden. Smartphones sollten etwa nicht über Nacht ans Netz gehängt werden. Besonders sei auch darauf zu achten, Steckdosenleisten nicht zu überlasten.

„Steckdosenleisten nicht überlasten“

Elektrische Defekte stellten demnach 2016 nach offenem Feuer und offenem Licht die zweithäufigste Ursache für Brände dar. Insgesamt wurden im Vorjahr aus diesem Grund 70 von insgesamt 269 Bränden ausgelöst. Im Jahr 2015 waren es 57 von insgesamt 287 Bränden. Für die Auswertung werden nur Feuer erfasst, die mehr als 2.000 Euro Schaden angerichtet haben. In die Kategorie der elektrischen Zündquellen fallen auch Kfz-Brände, die durch Fehler in der Bordelektrik oder -elektronik verursacht werden.

„Die Anzahl der Brände, die dadurch ausgelöst wurden, hat in der jüngsten Zeit zugenommen. Die Schadenssumme variiert dagegen“, erklärte Matthäus Gruber von der Landesstelle für Brandverhütung in einer Aussendung des Landesmedienzentrums. So verursachten besagte Brände 2016 rund neun Millionen Euro an Schaden, 2015 waren es zwölf Millionen Euro.