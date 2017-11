Stürmer Welser beendet Karriere

Der Stürmer Daniel Welser von Salzburgs „Bullen“ wird nach der aktuellen Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) seine Karriere beenden. Der 34-Jährige hatte im September einen Schlaganfall erlitten und absolviert nun ein Therapie- und Reha-Programm.

Von einem Comeback noch in dieser Saison wurde dem Kärntner aus medizinischer Sicht abgeraten. Welser entschloss sich daher zum Ende seiner aktiven Karriere.

ORF

„Ich habe bei dem Anfall alles voll mitbekommen, war halbseitig gelähmt, bin im eigenen Körper gesteckt und war hilflos. Ich könnte mich nicht artikulieren bis zur Notoperation. Dass es doch so ausgegangen ist, darüber bin ich sehr froh. Und dass ich wieder auf beiden Beinen stehen kann. Als Profi-Spieler werde ich künftig nicht mehr auf dem Eis stehen, aber vielleicht als Trainer“, sagte Welser am Mittwoch dem ORF.

Gesundheit geht vor

„Nach einigen Wochen Klinikaufenthalt und viel Nachdenken bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, dass ich nach der Saison, in die ich aktiv nicht mehr eingreifen kann, aufhören werde. Ich habe als Profi alles erlebt, wofür ich sehr dankbar bin, habe aber auch gesehen, dass die Gesundheit das Wichtigste ist“, so Welser:

"Ich hatte noch Glück im Unglück, weil nach dem Schlaganfall sehr schnell gehandelt wurde. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich muss aber noch für einige Zeit blutverdünnende Medikamente nehmen und kann daher in dieser Saison nicht mehr Eishockey spielen, da ich jeden körperlichen Kontakt vermeiden muss.

ORF-Redakteur Harald Manzl hat mit Daniel Welser über die Entscheidung zum Ende der Karriere gesprochen.

Tolle Karriere

Der gebürtige Klagenfurter begann seine Karriere beim KAC und feierte mit dem Rekordmeister seine ersten beiden Titel. Nach einem einjährigen Intermezzo in Schweden bei Skelleftea heuerte der 34-Jährige 2007 bei Salzburg an und gewann mit dem „Bullen“ fünf weitere Meisterschaften. In 614 EBEL-Spielen gelangen dem Stürmer 416 Scorerpunkte. 158-mal trug Welser auch das österreichische Nationalteamdress, unter anderem auch bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi.

