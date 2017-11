Erste Salzburger Skigebiete sperren auf

Ausreichend Naturschnee und beste Bedingungen um Kunstschnee zu erzeugen - Einige Salzburger Skigebiete nutzen das und öffnen bereits ab Freitag ihre Pisten und Seilbahnen für Wintersportler.

In Zell am See (Pinzgau) starten auf der Schmittenhöhe die Kapellenbahn, die Kettingbahn und die Breiteckbahn bereits am Freitag den Winterbetrieb anstatt wie ursprünglich geplant erst am 1. Dezember.

Gute Aussichten für die aktuelle Wintersaison

Auch in Zauchensee (Pongau) beginnt der Liftbetrieb am Samstag: „Wir können auf alle Fälle mit Gamskogel 1 und 2 und der Schwarzwandbahn ab Samstag in den Winterbetrieb gehen. Wir sind zuversichtlich, dass diese technische Schneeauflage bis weit in die Saison hält, glauben aber auch, dass noch jede Menge Naturschnee dazukommt“, sagt die Geschäftsführerin der Bergbahnen Zauchensee, Veronika Scheffer. Insgesamt sind hier bereits 65 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Obertauern hält am geplanten Starttermin fest

In Obertauern beginnt die Skisaison allerdings - wie geplant - am 22. November. Auf dem Gletscher am Kitzsteinhorn in Kaprun (Pinzgau) wird bereits seit Ende September Ski gefahren. Im Skigebiet Panoramalam Kitzbühler Alpen - Mittersill ist bereits seit 14. Oktober Betrieb.