Wegen Abschiebung: 40 Autos beschädigt

Am Salzburger Landesgericht beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Somalier der Sachschäden in Höhe von rund 35.000 Euro verursacht haben soll. Als Motiv gab er an, dass er für seine Abschiebung ein reguläres Flugticket wolle.

Dem 28-Jährigen werden laut Anklage verschiedene Sachbeschädigungen vorgeworfen. Unter anderem soll der Somalier die Seitenspiegel von mindestens 40 Autos herunter gerissen haben und dadurch einen Sachschaden von rund 35.000 Euro verursacht haben.

Mann fordert reguläres Fluchticket

Als Motiv für seine Taten gab er an, dass er für seine Abschiebung ein reguläres Flugticket wolle. Wenn er das nicht bekomme, werde er weitere Straftaten begehen, kündigte der Mann an.

Weil die Asylanträge des Somaliers abgelehnt wurden, soll der Mann abgeschoben werden.