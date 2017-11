Eisbären tauschen Finnen-Legionäre aus

Nach der 1:8 Schlappe gegen Feldkirch hat die Klubführung des EK Zell am See die Reißleine gezogen, die Verträge der zwei finnischen Legionäre aufgelöst und am Montag zwei Eisbären-Neuerwerbungen präsentiert.

Die Klubführung der Zeller Eisbären hat in den letzten Jahren bereits mehrfach bewiesen, wenn der Hut brennt wird nicht lange gefackelt, sondern gehandelt. Nach der Niederlage gegen Feldkirch wurden jetzt die beiden finnischen Legionäre Jussi Tapio und Tommi Laine zum Gespräch gebeten und die einvernehmliche Auflösung ihrer Dienstverträge beschlossen.

„Wir waren über die ganze Saison nicht ganz zufrieden mit der Leistung, die die zwei abrufen konnten. Sie haben sich zwar sehr professionell verhalten, aber sie haben unsere Erwartungen nicht erfüllen können. Daher haben wir gesagt, wir müssen reagieren“, sagt Team-Manager Klaus Mitterer.

Eisbären-Management hat bereits Ersatz engagiert

Die Zeller Fans dürfen sich freuen. Montagvormittag ist es gelungen, Jan Kolar, den Publikumsliebling der vergangenen Saison in den Pinzgau zu lotsen. „Jan hat eine tolle Saison gespielt und war auch vor dem Tor immer wieder gefährlich“, sagt Mitterer.

Für frischen Wind im Angriff soll der 24-jährige Slowene Gregor Koblar sorgen. „Mit Koblar haben wir einen jungen Slowenen geholt, der eine tolle Ausbildung hat, der in Salzburg in der Akademie schon drei Jahre gespielt hat, drei Jahre in der EBL gespielt hat. Jetzt ist er frei geworden und wir sind happy, dass wir uns einigen konnten“, sagt Mitterer.

Erster Einsatz für Kolar fixiert

Ob Koblar schon am Mittwoch gegen Bregenzerwald im Dress der Zeller spielen darf, steht noch nicht fest. Der Einsatz von Jan Kolar ist aber fix. Er wird Montagabend in Zell am See eintreffen und gleich das erste Training bestreiten.