Sanierung Bad Gastein weiter verschoben

In Bad Gastein (Pongau) ist die Notsanierung der vom Land übernommenen Gebäude weiterhin nicht möglich. Grund dafür ist der Wintereinbruch. Dabei müssten die Gebäude dringend noch vor dem Winter instand gesetzt werden.

Vor allem das Dach des ehemaligen Hotels Badeschloss müsste dringend geflickt werden um die Substanz des alten Gebäudes zu schonen. Aber auch die anderen vom Land gekauften Gebäude - Hotel Straubinger und alte Post - müssen dringend saniert werden.

15 Jahre lang sind die Häuser im Zentrum Bad Gasteins verfallen, bis das Land die Gebäude übernommen hat

Wintereinbruch verzögert die Sanierung

Das Land hatte angekündigt die Gebäude noch vor dem Winter sanieren zu wollen, allerdings sind seit letzter Woche aufgrund der Schneefälle keine Arbeiten auf den Dächern möglich

Landtag kritisiert Kauf der Gebäude

Der Wintereinbruch ist aber nicht die einzige Problematik im Zusammenhang mit der Sanierung der Gebäude. Auch der Landtag kritisierte die Übernahme durch das Land