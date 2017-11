„Alte Krämerei“ in Hintersee wieder geöffnet

Sieben Monate lang war der Nahversorger samt Ausschank und Postpartner-Betreuung geschlossen, nachdem die Gewerbebehörde bautechnische Mängel festgestellt hatte. Die Schließung des Geschäfts sorgte für Kritik in Hintersee.

Die Alte Krämerei wird sowohl als Lokal, als auch als Geschäft geführt. Dadurch darf der Laden sieben Tage die Woche von 6 Uhr Früh bis zwei Uhr Nachts geöffnet haben. Als Lebensmittelgeschäft bietet die Krämerei auch Waren des täglichen Bedarfs an.

Sowohl Tagesausflügler als auch Einheimische freuten sich über die Einkaufsmöglichkeit am Fuß der Osterhornberge. Ende März kam dann das behördliche Aus für den beliebten Treffpunkt, wegen bautechnischer Mängel. Ein Fluchtweg musste installiert und der Eingang den Auflagen des Brandschutzes gemäß, umgebaut werden, sagt Geschäftsgründer Bernhard Weissenbacher: „Ich habe die Auflagen der Behörde erfüllt, bei der behördlichen Prüfung am 10. Oktober wurde schließlich grünes Licht für einen Weiterbetrieb gegeben.“

Bernhard Weissenbacher

Betreiber: „Vergessen was davor war“

Spekulationen, dass der Ärger mit den Behörden auch damit zu tun haben könnte, dass so manchem Wirt in der Gegend die neue Konkurrenz durch die Ausschank in der Alten Krämerei ein Dorn im Auge war, will Weissenbacher nicht bestätigen: „Für mich ist das ein Neubeginn und alles was davor war, ist vergessen.“ Der Wirt hofft, dass jetzt Ruhe einkehrt.

Die Neueröffnug des Geschäfts sei auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen. Einheimische und Tagesausflügler würden das Angebot der Alten Krämerei wieder gut annehmen, so Geschäftsinhaber Weissenbacher.

