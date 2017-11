Festung soll barriefreier werden

Besucher mit Behinderung sollen künftig mehr von der Festung Hohensalzburg über der Stadt Salzburg haben: Es wird jetzt ein Lift gebaut, der ihnen den Zugang zum Burghof ermöglichen soll. Und auch andere Verbesserungen sind geplant.

Die jahrhundertealten Mauern der Festung sollen für Menschen mit Behinderung leichter erlebbar sein, sagt Maximilian Brunner, Geschäftsführer der Salzburger Burgen- und Schlösserverwaltung: „So werden wir nächstes Jahr einen Lift von der Bergstation der Festungsbahn auf die Ebene des Burghofes bauen. Damit soll schon einmal ein schöner Teil für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Beeinträchtigung begehbar und besichtigbar sein.“ Andere Teile sind hingegen weiter nicht barrierefrei.

Tablet-Führungen für Blinde und Hörbeeinträchtigte

Auch Blinde oder Gehörbeeinträchigte sollen künftig mehr von Festungstouren haben, betont Brunner: „Wir bieten auch spezielle Tablets mit Führungen für Blinde oder Gehörbeeinträchtigte an. Ab nächstem Jahr werden die Dinge fertig sein. Der Lift aber voraussichtlich erst Ende 2018.“

ORF

Investiert wird im kommenden Jahr aber nicht nur in die Festung Hohensalzburg, sondern auch in die Burg Mauterndorf (Lungau). Hier soll es eine neue Attraktion geben, sagt Brunner: „Es gibt dort die Kapelle Mariahilf, die bis dato für den Besucher geschlossen war. Dort möchten wir jetzt ehemalige Verbindungswege des Fürsterzbischofs Leonhard von Keutschach wieder zugänglich machen. Wir haben da alte vermauerte Durchbrüche entdeckt, die wir wieder öffnen möchten. Diese Kapelle soll dann für den Besucher restauriert in neuem Glanz erscheinen. Wir schätzen, dass das Ende 2018/Anfang 2019 begehbar sein wird.“

Besucherzahlen: Heuer auf Rekordkurs

Damit sollen die Besucherzahlen noch weiter wachsen. Denn heuer erleben die Salzburger Burgen und Schlösser ein Rekordjahr: In die Festung Hohensalzburg, die Burg Hohenwerfen (Pongau) und die Burg Mauterndorf kamen bislang deutlich mehr Besucher, ergänzt Brunner: „Wir haben bis dato über acht Prozent Besuchersteigerung und über elf Prozent Umsatzsteigerung. Das ist sehr erfreulich und lässt uns auf eine gute Jahres-Endbilanz hoffen.“ Bis Jahresende rechnet die Burgen- und Schlösserverwaltung mit 1,4 Millionen Besuchern insgesamt.

Link: