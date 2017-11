Student überfallen: Trio in Haft

Samstagabend soll ein Trio in Hallein (Tennengau) einen 22-jährigen Studenten überfallen und mit einem Schlagstock geschlagen haben. Das geforderte Geld rückte das Opfer aber nicht heraus. Die mutmaßlichen Täter wurden gefasst.

Die drei mutmaßlichen Räuber - zwei 18-jährige Österreicher und ein gleichaltriger Mazedonier - sollen den Studenten in Hallein festgehalten und von ihm das Geld gefordert haben. Als dieser aber nichts hergab, sollen ihm die drei mehrfach mit dem Totschläger - einem verbotenen Schlagstock - auf die Beine geschlagen haben.

Opfer in nahegelegenes Lokal verfolgt

Doch der 22-Jährige konnte in ein nahegelegenes Lokal fliehen. Dort soll er laut Polizei noch einmal von zwei der drei mutmaßlichen Täter angegriffen und geohrfeigt worden sein. Der dritte versteckte in der Zwischenzeit den Schlagstock in der Herrentoilette eines anderen, nahegelegenen Lokals.

Inzwischen war die Polizei alarmiert worden. Sie konnte bei einer Fahndung die drei Verdächtigen in einem anderen Lokal finden und festnehmen. Auch der versteckte Schlagstock konnte sichergestellt werden. Die drei 18-Jährigen wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in Haft genommen. Der 22-jährige Student kam bei dem Überfall ohne größere Verletzungen davon.

Auch Überfall auf Taxilenker

Ebenfalls Samstagabend wurde in der Stadt Salzburg ein Taxilenker überfallen - hier gelang dem Täter die Flucht. Mehr dazu in Raub: Fahrgast bedrohte Taxilenker mit Messer (salzburg.ORF.at; 12.11.2017).