Raub: Fahrgast bedrohte Taxilenker mit Messer

Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer in der Stadt Salzburg ausgeraubt. Der Mann hatte sich als Fahrgast chauffieren lassen. Als es ans Zahlen ging, zückte er ein Messer und forderte Geld.

Der Räuber war gegen 20.40 Uhr beim Taxistandplatz Hofwirt im Andräviertel in das Taxi gestiegen und ließ sich quer durch die Stadt in die General-Keyes-Straße in Liefering chauffieren. Als das Ziel erreicht war, wollte der 42-jährige Lenker kassieren. Doch der Räuber fasste ihn von hinten an der Schulter und sagte laut Polizei „Nein, das glaub ich nicht - Überfall“.

Geldscheine aus Brieftasche als Beute

Der Taxilenker stieg daraufhin kurz kräftig aufs Gas. Doch der Räuber zog ein Messer und bedrohte den 42-Jährigen und forderte Geld aus der Brieftasche. Der Taxifahrer händigte ihm die Geldtasche aus, der Täter nahm Scheine an sich, stieg aus und lief davon. Der Taxilenker verfolgte ihn, verlor ihn aber rasch aus den Augen.

Der Taxifahrer blieb bei dem Überfall unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Eine Fahndung nach dem Räuber blieb bislang ergebnislos. Nach der Beschreibung des 42-Jährigen war der Täter 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, war schlank und dünn, eher blass und hatte einen eher schwarzen Dreitagebart. Er war mit einem schwarzen Sweater mit Kapuze bekleidet und trug dunkle Jeans.

Überfall auch in Hallein

Ebenfalls Samstagabend soll ein Trio in Hallein (Tennengau) einen Studenten überfallen haben. Die drei sollen ihn mit einem verbotenen Schlagstock attackiert haben - mehr dazu in Student überfallen: Trio in Haft (salzburg.ORF.at; 12.11.2017).