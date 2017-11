Firmen-Spielplatz um eine Million Euro

Eine Trockenbaufirma in Tamsweg (Lungau) hat jetzt um eine Million Euro einen privaten Naturspielplatz gebaut. Das Spielgelände ergänzt den firmeneigenen Kindergarten, in dem zurzeit 76 Kinder betreut werden.

Das neue Kindergartengebäude und der neue Naturspielplatz bieten 16 Erlebnis-Varianten: Zum Beispiel ein Kinder-Bergwerk mit unterirdischem Tunnel zum Erforschen, einen Balancierplatz mit einem Indianerzelt, einen Kleintierstall, zum Pflegen und Füttern von Meerschweinchen und Hühnern, samt Eier-Entnahme oder auch ein Rodelhügel, der auch schon im Herbst noch ohne Schnee zum Hinunterrutschen verwendet wird.

Täglich mehrere Stunden im Freien

Die kleinen Spielplatzbenutzer sind begeistert - so wie die fünfjährige Christin. Ihr gefällt am besten das „Spielen, Rutschen, Schaukeln, Tunnel-Hineingehen und Klettern.“

Mitten im Gewerbegebiet neben dem Firmengebäude verbringen die Kleinen täglich mehrere Stunden im Freien. Die Auswirkungen seien zu spüren, sagt Kindergartenleiterin Anja Jesner: „Die Kinder, die eher zurückgezogen sind, kommen hier aus ihren Schneckenhäusern und können hier ihre Potenziale auf eine ganz andere Weise entfalten.“

Unternehmer: „Kinder sollen Natur erleben“

Der Trockenbau-Unternehmern Rupert Pagitsch will mit dem großzügigen Spielplatz den Kindern in dem Betriebskindergarten etwas Gutes tun: „Das war eine Idee, dass man einfach eigentlich dem Lungau etwas zurückgeben soll von dem, was ich damals vor 40, 50 Jahren gelernt habe. Heute sind die Kinder in Wohnungen sozusagen einfach ‚eingesperrt‘ und können die Natur nicht richtig erleben.“

Der Unternehmer beschreibt seine Motivation so: „Ich bin sonst immer hart - das sagen sie mir nach. Aber ich möchte in diesem Fall einfach das einsetzen, was meine Mutter immer sagt: nach außen sehr hart und nach innen sehr weich.“ Der Spielplatz-Ausbau ist jetzt noch nicht zu Ende. Pagitsch will noch zusätzlich 800.000 Euro investieren: „Das sind etwa 700 Quadratmeter, die wir da noch schaffen - oben auf einen Neubau, eine Halle. Dort bauen wir Getreide, Gemüse und so weiter an, das wir selber wieder ernten.“

Ein Drittel der Kinder von außerhalb der Firma

Von den 76 Mädchen und Buben im Betriebskindergarten ist auch Drittel von Eltern, die nicht im Unternehmen arbeiten. Ein Ganztagesplatz kostet maximal 170 Euro pro Monat - gleich viel wie im öffentlichen Kindergarten. Die Warteliste ist lang.