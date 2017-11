Großbrand bei Lärmschutzwand

Zwischen Elixhausen und Bergheim (Flachgau) ist am späten Donnerstagnachmittag eine Gartenhütte in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine Lärmschutzwand an der Straße über und entwickelte sich zum Großbrand.

Die Mattseer Landesstraße als Hauptverbindung in Richtung Obertrum musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Feuerwehrleute sind dort noch immer im Einsatz, die Sperre dauert an. Stand: 18.26 Uhr.

Feuerwehrleute aus mehreren Gemeinden mussten die Lärmschutzwand - die noch auf Elixhausener Gemeindegebiet steht -

teilweise abreißen, um an den Brandherd zu kommen. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt.