Stadt übernimmt künftig GSWB-Wohnungsvergabe

Bei der Wohnbaugesellschaft GSWB hat am Dienstag ein Sonder-Aufsichtsrat getagt. Er hat beschlossen, dass die Stadt Salzburg ab Sommer 2018 die Vergabe von geförderten GSWB-Mietwohnungen übernimmt.

Bei der Krisensitzung am Dienstag wurden Berichte über die Vermietung und den Verkauf von Wohnungen der Geschäftsführung vorgelegt. Der Aufsichtsrat war am Dienstag einstimmig der Meinung, dass die Vergabe von geförderten Miet - und Mietkaufwohnungen in Zukunft von der Stadt selbst übernommen wird. Das soll voraussichtlich ab dem Sommer 2018 der Fall sein, wenn die Stadt Salzburg die Vergaberichtlinien überarbeitet hat. Aufsichtsratsvorsitzender Lukas Wolff gab das Dienstagabend bekannt.

ORF

Vergabe in Landgemeinden bleibt bei Gemeinde

In den Landgemeinden bleibt die Vergabe gleich wie bisher - das übernimmt dort die zuständige Gemeinde. Bei den künftigen Neubauvorhaben wie beispielsweise „Stadtpark Lehen“ oder „Riedenburg“ soll es eine von der GSWB und der Stadt Salzburg gemeinsam zu erstellende Sondervergaberegelung geben. Wohnungen sollen in Zukunft nur von förderungswürdigen Personen gekauft werden dürfen.

Zeitungsberichte brachten Affäre ins Rollen

Grund für die Sonder-Aufsichtsratssitzung waren Zeitungsberichte: Gut verdienende Mitarbeiter hätten sehr billige Sozialwohnungen bekommen. Außerdem soll ein Führungsmitarbeiter mehrere Wohnungen für Familienmitglieder gekauft haben. Zuletzt war auch GSWB-Geschäftsführer Christian Wintersteller wegen seiner Privatwohnung in die Schlagzeilen gekommen. Er hat der GSWB die Wohnung in Bestlage abgekauft. Kritiker meinten, zu einem sehr günstigen Preis - mehr dazu in: Neue Kritik an GSWB-Chef (salzburg.ORF.at; 4.11.2017)