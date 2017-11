Hirscher: Hoffnung auf Levi-Start lebt

Drei Wochen war Marcel Hirscher nicht auf Schnee - nach dem ersten Training auf der Reiteralm lebt aber die Hoffnung auf einen Start beim Slalom in Levi. Die endgültige Entscheidung wird in den kommenden Tagen getroffen.

Am Montag schnallte Hirscher die Ski wieder an, am Dienstag trainierte er mit Stangen. Laut seinem Betreuerteam ist es möglich, dass der sechsmalige Weltcup-Gesamtsieger am Sonntag beim Slalom in Levi startet. Die endgültige Entscheidung werde in den kommenden Tagen getroffen.

Offenbar keine Schmerzen mehr

Als Hirscher seinen linken Knöchel Mitte Oktober erstmals wieder in einen Skischuh zwängte und ein Training wagte, berichtete er danach über Schmerzen. Die dürften so heftig gewesen sein, dass er die Versuche anschließend einstellte. Dieses Mal halten sich die Probleme offenbar in Grenzen. Hirscher hatte sich im August einen nahezu unverschobenen Bruch des Außenknöchels zugezogen - mehr dazu in: Hirscher fällt zwölf bis 15 Wochen aus (salzburg.ORF.at; 18.8.2017).

Entscheidung voraussichtlich am Donnerstag

Falls auch die Einheiten in den kommenden Tagen ohne großen Rückschlag verlaufen, könnte Hirscher am Freitag oder spätestens Samstag in den Flieger steigen, hieß es aus seinem Umfeld. Eine Entscheidung werde es voraussichtlich am Donnerstag geben.

Screenshot aus Instagram / Marcel Hirscher

Der Salzburger hatte zuvor davon gesprochen, dass „ein kleines Wunder“ nötig wäre, um in Finnland sein Comeback zu geben. Da der Riesentorlauf in Sölden Ende Oktober wegen eines heftigen Sturms abgesagt wurde, steht am Sonntag der erste Weltcup-Bewerb der Saison für die Ski-Herren an. Hirscher hätte somit kein Rennen verpasst, wenn er in Levi startet.

Spätestens Comeback in Beaver Creek

Falls es an diesem Wochenende nicht klappt, wird der Doppel-Weltmeister von St. Moritz Beaver Creek als Ort seiner Rückkehr in den Weltcup anvisieren. Dort finden am ersten Dezember-Wochenende Super-G, Abfahrt und Riesentorlauf statt.