„El Quatro“: Jugendbande im Pinzgau geschnappt

Im Pinzgau hat die Polizei 22 Straftaten zwischen Juli und September 2017 geklärt. Zwölf Österreicher zwischen 12 und 17 Jahren wurden ausgeforscht - sie hatten sich als Vereinigung „El Quatro“ zusammengeschlossen.

Der bisherige Gesamtschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Die Jugendlichen agierten in unterschiedlichsten Täterkonstellationen. Als Vorbilder dienten den Burschen verschiedene Rap-Gruppen. Deshalb sprühten sie auch Hauswände, Unterführungen und Spielplätze mit Schriftzügen wie zum Beispiel „A.C.A.B“ (All Cops Are Bastards), „Fuck the Police“, und vor allem ihrer Bandensignatur "EQ” an. Die Ideen dazu holten sie sich in den Videos der diverser Rap-Gruppen.

LPD Salzburg

Diebstähle, Sachbeschädigungen, Suchtmittel

Bei einigen der Straftaten handelte es sich um versuchte und vollendete Einbruchsdiebstähle, bei denen sie lediglich Sachschäden verursachten oder ganz geringe Beute machten. Bei einem der Einbrüche wurden Ersatzteile für Mopeds erbeutete, welche anschließend nach Bosnien gebracht wurden.

Sachbeschädigungen, Diebstähle und Suchtmitteldelikte gingen auch auf das Konto der Jugendlichen. Die ausgeforschten Beschuldigten zeigten sich Großteils zu den Taten geständig. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete Anzeigen auf freiem Fuß an. Ebenso ergehen Berichte an die zuständigen Jugendwohlfahrtsbehörden.

Mehrere Jugendbanden in Salzburg

Vor gut einem Monat konnte im Pongau eine Jugendbande ausgeforscht werden - sie nannte sich „La Mafia“ - mehr dazu in: „La Mafia“-Jugendbande im Pongau ausgeforscht (salzburg.ORF.at; 9.10.2017) Bereits 2015 wurde in Salzburg gegen die Jugendbande „La Familia“ ein Prozess geführt - mehr dazu in: „Familia“: Milde Urteile auch für Rädelsführer (salzburg.ORF.at; 13.3.2015)