Versuchter Betrug mit digitalem Geld

In Zell am See (Pinzgau) hat eine Unbekannte versucht, von einer Trafikantin elektronisches Geld (Bitcoins) zu erbeuten. Laut Polizei gab sich die Anruferin als Mitarbeiterin einer Prepaid-Vertriebsfirma aus.

Sie ließ die 55-jährige Trafikantin einige Codes für die digitale Währung Bitcoin ausdrucken, um sie gleich am Telefon vorgelesen zu bekommen - angeblich um eine Stornierung durchzuführen.

Seriöse Anrufernummer vorgetäuscht

Weil die echte Telefonnummer der als seriös geltenden Prepaid-Vertriebsfirma auf dem Display aufschien, schöpfte die Trafikantin erst spät Verdacht. Sie wurde dennoch misstrauisch und gab die Codes schließlich nicht bekannt. So entstand kein Schaden.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit gefälschten Display-Daten auf Telefonen seriöse Anrufe vortäuschen können.

Link: