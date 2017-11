Alte Residenz innen fertig saniert

Die Innensanierung der Alten Residenz in Salzburg ist abgeschlossen. 25 Jahre wurden die Prunkräume der Erzbischöfe nach und nach restauriert – um insgesamt 7,2 Millionen Euro. Bis Ende 2019 soll der Palast auch außen fertig saniert sein.

Die Alte Residenz erstrahlt innen nun komplett in neuem Glanz. Im so genannten Sintflutsaal wurde zum Beispiel die Deckenstuckatur erneuert, sagt Restaurator Heinz Helminger: „Wir haben die alten Farbsysteme alle freigelegt und mit gleichen Materialien wieder überarbeitet. Das ganze Gewölbe hat dann wieder einen Kalkanstrich erhalten.“

Strenge Auflagen des Denkmalschutzes

ORF

In der Antecamera wurden die Rosetten einer Bildeinfassung in minutiöser Kleinarbeit restauriert. Früher waren sie in bedauernswertem Zustand. Auch ein alter Kachelofen wurde mühevoll restauriert - alles unter Einhaltung strenger Auflagen des Denkmalschutzes.

Anstoß für die Generalsanierung war ein Vorfall bei einem Konzert im Carabinieri-Saal, sagt Schlossverwalter Theobald Seyffertits: „1991 ist beim Blasorchester ein Teil des Stucks heruntergefallen. Man hat damals beschlossen, dass eine Sanierung dringend notwendig sei. Und nun ist sie fertig.“

Volle Finanzierung aus Eintrittsgeld

Ohne Generalsanierung würde es um die Alte Residenz heute schlecht stehen, sagt der Experte: „Wir müssten eigentlich zusperren, weil die Baubehörde zu große Gefahren für Besucher feststellen würde.“ Gut sieben Millionen Euro sind in die Sanierung geflossen, sagt LHstv. und Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP): „Sie werden von sehr vielen Touristen und Einheimischen besucht. Es gibt viele Eintrittsgelder. So können wir die Sanierung finanzieren, ohne etwas aus dem Landesbudget zuzuschießen.“

Nun beginnt Außensanierung

Innen ist nach vielen Jahren nun alles fertig, und schon bald beginnen die Außenarbeiten, erzählt Maximilian Brunner von der Salzburger Burgen und Schlösserverwaltung: „Es wird nun der Herkulesbrunnen restauriert und auch der Innenhof, weil es da einige Schäden an der Fassade gibt.“

Die Außensanierung soll noch einmal eine Million Euro kosten. Das ganze Projekt soll bis Ende 2019 dann komplett abgeschlossen sein.