Obduktion: Frau in Rücken geschossen, verblutet

Nachdem eine 78-Jährige in Bischofshofen (Pongau) zu Allerheiligen erschossen wurde, ist Montag ihre Leiche obduziert worden. Die Frau ist durch einen Steckschuss in den Brustkorb innerlich verblutet. Der Schuss kam von hinten.

Das Projektil sei auf dem Rücken in den Körper eingetreten, teilte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Montag mit. Nach einer ersten Begutachtung dürfte das Projektil mit der Tatwaffe - einer doppelläufigen Flinte - übereinstimmen. Hier seien aber noch weitere Untersuchungen nötig.

Weitere Befragung des Verdächtigen

Den Angaben der Polizei zufolge ist nun geplant, die Ergebnisse der Obduktion, der Spurensicherung und der technischen Ermittlungen zusammenzuführen, die Zeugenbefragungen abzuschließen und danach den Verdächtigen noch einmal mit allem zu konfrontieren.

Die 78-Jährige war am vergangenen Freitag tot in der Jauchegrube des Bauernhofes gefunden worden, nachdem die Feuerwehr die Grube ausgepumpt hatte. Deren Tochter und Schwester des mutmaßlichen Täters hatte die Abgängigkeit der Mutter angezeigt. Im Zuge einer Suche wurde die Leiche entdeckt.

Polizei nimmt psychische Krankheit an

Der 44-jährige Sohn, der gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Hof gelebt hatte, gab bei der Vernehmung die Tat zu. Seine Mutter sei vor zehn Jahren gegen eine andere Frau ausgetauscht worden. Außerdem sei sie schon so alt gewesen, dass er geglaubt habe, sie erlösen zu müssen.

Die Polizei nimmt eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters an. Seine Aussagen zum Tatablauf seien aber sehr präzise gewesen. „Er wusste, wo die Waffe ist, und schilderte, wo er die Leiche entsorgt hatte“, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich ein psychiatrisches Gutachten über den Zustand des 44-Jährigen einholen. Der Mann wurde vorerst in die Justizanstalt Salzburg in Puch eingeliefert. Am Sonntag ist über ihn die Untersuchungshaft verhängt worden.

