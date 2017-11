Neuschnee: Sanierung in Gastein aufgeschoben

In Bad Gastein (Pongau) ist die Notsanierung der vom Land gekauften Gebäude im Zentrum aufgeschoben worden. Über Nacht hat es 15 Zentimeter geschneit. Dadurch können die undichten Dächer nun vorübergehend nicht geflickt werden.

Im Laufe der Woche sollen die Arbeiten am Dach aber noch in Angriff genommen werden. Die wichtigsten Maßnahmen vor dem Winter sind Sicherungsarbeiten an den Außenfassaden und eben die Sanierung der Dächer, um die Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Am Hotel Straubinger wurden bereits neue Dachrinnen angebracht - das Dach soll in den nächsten Tagen folgen.

ORF

Schlüsselübergabe in spätesten zwei Wochen

Mit der Sanierung des Innenbereichs kann erst begonnen werden, wenn das Land endgültig Eigentümer der Gebäude ist. Hierzu ist am Dienstag zunächst eine formelle Zustimmung der Fondskommission des Wachstumsfonds des Landes notwendig sowie ein Beschluss bei der Regierungssitzung am Donnerstag. Nach der Schlüsselübergabe in spätestens 14 Tagen soll die Sanierung dann voll anlaufen.

Land übernimmt historische Gebäude

Am Freitag wurde bekannt, dass das Land Salzburg Teile des historischen Zentrums von Bad Gastein - konkret das Hotel Straubinger, das Badeschloss und das Postgebäude - übernimmt. Es will die Gebäude mit einem Projektpartner entwickeln und dann verkaufen - mehr dazu in: Zentrum Gastein: Land übernimmt Häuser (salzburg.ORF.at; 3.11.2017) Die Bevölkerung sieht diesen Schritt durchaus positiv - Rettungspläne: Optimismus in Bad Gastein (Salzburg.ORF.at; 4.11.2017)