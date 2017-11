Caritas sammelt Lebensmittelspenden

Die Caritas sammelt ab Montag wieder haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für Salzburger und Salzburgerinnen in Not. In jedem siebenten Haushalt im Bundesland reicht nämlich das Geld nicht bis zum Monatsende.

Die Spenden werden über Caritas-Einrichtungen für Menschen in Not verteilt. Bei der Spendenaktion werden haltbare Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Nudeln, Reis, Speiseöl, Kaffee und Tee sowie auch Fertiggerichte angenommen.

Geld reicht in jedem siebenten Haushalt nicht

In jedem siebenten Haushalt im Bundesland reicht das Geld nicht bis zum Monatsende. Außerdem zeigte eine Studie der Caritas im Oktober, dass vor allem immer mehr ältere Menschen von Armut betroffen sind - mehr dazu in: Altersarmut: 40.000 Salzburger bedroht (salzburg.ORF.at; 24.10.2017).

Spendenaktion bis 18. November

Die Spendenaktion „Über den Tellerrand“ beginnt am 6. November und dauert bis zum 18. November. Spenden können in der Stadt Salzburg in der „Neuen Arbeit“, Gaswerkgasse 11, von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, am Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr abgegeben werden.

In den Regionen ist eine Abgabe von Spenden in den Caritas-Zentren in Neumarkt am Wallersee (Flachgau), Bischofshofen (Pongau), Tamsweg (Lungau), und Zell am See (Pinzgau) möglich. Abgabezeiten für alle Caritas-Zentren sind Donnerstag, 16. November, 9.00 bis 12.00 Uhr, Freitag, 17. November, 14.00 bis 18.00 Uhr und Dienstag, 21. November, 9.00 bis 12.00 Uhr.