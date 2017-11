Kurzzeitwohnungen für Bedürftige

Der Bauträger Heimat Österreich errichtet im Salzburger Stadtteil Riedenburg ein Wohnheim für bedürftige Salzburger. Die Wohnungen sind auf ein Jahr befristet und werden im September fertig sein.

Das Herz-Jesu-Asyl in der Lorenz-Hübnergasse in Salzburg-Riedenburg ist der Grundeigentümer und stellt das Baurecht für 60 Jahre sehr günstig zur Verfügung, sagte Heimat-Österreich-Direktor Stephan Gröger. Die geplanten 55 Kleinwohnungen werden auf maximal ein Jahr befristet vergeben und von der Caritas nur an Salzburgerinnen und Salzburger in Not vergeben, etwa weil sie nach einer Scheidung plötzlich obdachlos geworden sind oder Opfer häuslicher Gewalt wurden. Die Wohnungen sollen eine Überbrückungshilfe sein.

ORF

Wohnungen sollen ab September fertig sein

Auch werden die Kleinwohnungen ausschließlich nach Geschlechtern getrennt vergeben und von Caritas-Mitarbeitern betreut, so Gröger. Die Baukosten betragen insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Das Sozialprojekt wird vom Land Salzburg finanziell unterstützt und soll schon im kommenden September fertig sein. Die Wohnungen werden nicht an Flüchtlinge oder Bettler vergeben, sondern ausschließlich an in Not geratene Salzburger, betonte der Heimat Österreich-Direktor.