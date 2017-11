Erster Wintereinbruch in Salzburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in vielen Teilen Salzburgs geschneit. Die wenigen Zentimeter Neuschnee im Tal haben bereits zu ersten Feuerwehr-Einsätzen geführt. Fahrzeuge brauchen teilweise Schneeketten.

In Tamsweg (Lungau) und Zell am See (Pinzgau) mussten Feuerwehrleute ausrücken, um umgestürzte Bäume zur Seite räumen. Sie hatten dem Druck des Schnees nicht standgehalten.

Schneekettenpflicht auf höher gelegenen Straßen

Auf höher gelegenen Straßen brauchen Fahrzeuge Schneeketten - wie am Filzensattel, auf der alten Gerlosstraße und auf der Rauriser Höhe (Pinzgau). Auch am Montag kann es weiter schneien, die Schneefallgrenze schwankt in Salzburg zwischen tiefen Lagen und 900m Höhe, prognostizieren Meteorologen.

