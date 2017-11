Deutlich mehr Verkehr auf Autobahnen

Der Verkehr ist auf Salzburgs Autobahnen heuer stark gestiegen – besonders auf der Westautobahn bei Kleßheim, teilt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit.

Täglich sind rund 76.000 Autos auf der Westautobahn bei Salzburg-Kleßheim unterwegs. Das ist ein Plus von sieben Prozent oder 5.300 Autos mehr als im vergangenen Jahr. Damals hat es in diesem Bereich allerdings eine große Baustelle gegeben.

Plus sieben Prozent in Zederhaus

Bei allen anderen Zählstellen auf Salzburgs Autobahnen wurde auch mehr Verkehr registriert. Besonders deutlich ist die Zunahme auf der Tauernautobahn bei Zederhaus (Lungau). Dort fahren „nur“ rund 20.000 Autos pro Tag, der geringste Wert aller Zählstellen. Die Zunahme in Zederhaus beträgt jedoch sieben Prozent. Der Reiseverkehr sei der Grund, heißt es vom VCÖ. Plus vier Prozent gab es bei Zählstelle in Werfen (Pongau), plus drei bei Hallein (Tennengau). Dort fahren täglich 52.000 Autos.

Im Norden eher geringe Zunahme

Im Vergleich dazu gering sind die Steigerungen auf der Westautobahn bei Bergheim und Hallwang (Flachgau). Hier gibt es jeweils 1,4 Prozent. In Hallwang fahren täglich 61.000 Autos, in Bergheim 75.000. Es würden immer weniger Leute in einem Auto sitzen, im Schnitt gibt es bei 100 Autos nur 115 Insassen, kritisiert der VCÖ.