Wohnungen teurer als in Deutschland

Salzburg ist nicht nur das teuerste Pflaster für Wohnungseigentum in Österreich – großteils auch im Vergleich zu Deutschland. Die Schweiz ist noch viel teurer, zeigt eine Analyse der Internetplattform immmowelt.

Nur in München sind Eigentumswohnungen noch teurer als in der Stadt Salzburg. Vergleicht man die Preise mit Schweizer Großstädten, steigt Salzburg aber noch gut aus.

In Frankreich, UK und Schweiz geht die Post ab

Zürich ist laut immowelt die teuerste Wohnstadt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit fast 11.000 Euro Quadratmeterpreis kostet eine Wohnung in Zürich doppelt so viel wie in Salzburg und drei Mal so viel r wie in Graz. Gleiches gilt für Genf. Auch in Lausanne, Basel und Bern ist das Wohnen deutlich teurer als in Salzburg.

Preisrekorde in London

Köln ist nur halb so teuer wie Salzburg. Auch in Berlin, Frankfurt und Hamburg wohnt es sich deutlich günstiger als bei uns. Nur ein Blick auf London und Paris lässt die Wohnungspreise in Salzburg wieder bescheiden wirken. In London liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis jenseits von 16.000 Euro – drei Mal so hoch wie in Salzburg. In Paris kostet das Wohnen doppelt so viel, gut 12.000 Euro pro Quadratmeter.