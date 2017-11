Wieder mehr Einbrecher unterwegs

Die Polizei in der Stadt Salzburg meldet wieder mehrere Einbruchsversuche. Die Täter nutzten die Dämmerung und hatten es auf Fahrräder, Geld und andere Wertgegenstände abgesehen. In den meisten Fällen scheiterten sie.

Im Stadtteil Liefering waren Fahrradräume von Wohnblocks die Ziele der Diebe. Sie beschädigten jedoch nur Türschlösser und schafften es trotz großer Mühen nicht, in Abstellräume einzudringen. Dadurch blieben zum Teil teure Bikes ihren Besitzern erhalten.

APA/ Herbert Pfarrhofer

300 Euro erbeutet

Im Stadtteil Leopoldskron versuchten Unbekannte, eine Wohnung aufzubrechen - auch hier ohne Erfolg. Nur in Salzburg-Süd schafften es Einbrecher, in ein Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie laut Polizei die Möbel in allen Räumen und erbeuteten 300 Euro Bargeld.

