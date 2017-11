Rettungspläne: Optimismus in Bad Gastein

In Bad Gastein (Pongau) sind viele erleichtert, dass ein Teil des verfallenen Ortszentrum nun offenbar gerettet wird. Seit Jahrzehnten herrschte der Niedergang. Nun greift das Land Salzburg mit viel Geld ein und will neue Investoren ins Spiel bringen.

Das Land Salzburg hat schon drei seit Jahrzehnten leerstehende Gebäude aus dem Besitz der Wiener Familie Duval gekauft. In Bad Gastein ist die Freude groß, dass dafür sechs Millionen Euro in die Hand genommen werden, um die ersehnte Sanierung des historischen Ortskerns nun endlich an den Start zu bringen. Ein einheimischer Buschauffeur berichtet über immer wiederkehrende Kritik seiner Fahrgäste an den bisherigen Zuständen.

ORF

„Das ist die Trendwende“

Auch Hoteliers freuen sich über das nun angekündigte Ende des Stillstands, wie Thomas Tscherne, Chef des Hotels Weismayr in der Nachbarschaft der Bauruinen: „Diese Entwicklung ist der Überhammer für Bad Gastein. Uns lacht natürlich jetzt das Herz. Das ist ein Quantensprung nach 50 Jahren schleppender Entwicklung, die von Konkursen geprägt waren. Das ist für uns die Trendwende, auf die wir jahrzehntelang gewartet haben.“

Viele einheimische Betriebe erhoffen sich nun Aufträge bei der Sanierung der heruntergekommen Bauten, sagt der Dachdecker Arno Kofler: „Es werden alle profitieren. Das sind nicht nur Einzelprojekte im Zentrum. Die ganze Tourismusindustrie profitiert in den nächsten Jahren davon.“

„Einzigartig im ganzen Alpenraum“

Viele hatten schon jede Hoffnung für das Zentrum aufgegeben. Und nun denken viele nach, was in den ehemaligen Hotels Straubinger und Badeschloss sowie in der Alten Post entstehen könnte. Tischlermeister Martin Kerschbaumer betont, der historische Kern von Bad Gastein sei im ganzen Alpenraum einzigartig: „Wir sind durch die Architektur nicht vergleichbar mit anderen Destinationen. Es sollte nun wieder etwas qualitativ Hochwertiges gemacht werden.“

Wie könnte es weitergehen?

Rund 50 Millionen Euro wird ein Investor mindestens in die Hand nehmen müssen, um die einst stolzen Bauten und nunmehrigen Bruchbuden wieder flott zu bekommen. In die Projektentwicklung ist nun Erhard Grossnigg eingebunden, ein Manager, der schon viele marode Unternehmen saniert haben soll. Er sagt, er könne sich vorstellen, auch mit mehr Geld einzusteigen: „Wir haben ja schon investiert, indem wir das Haus Sponfeldner gekauft haben. Jetzt kommt es auf die Projektentwicklung an. Es ist durchaus denkbar, dass wir uns auch als Investor engagieren.“

Es gibt also neue Hoffnung für Bad Gastein. Man geht davon aus, dass die Familie Duval nun auch in die in ihrem Besitz stehenden Häuser investiert. Ihr gehören noch das Haus Austria und das ehemalige Kongresszentrum – direkt im Herzen von Bad Gastein.

Link: