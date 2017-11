Neue Kritik: Günstige Luxuswohnung für GSWB-Direktor?

Die Affäre um die Wohnbaugenossenschaft GSWB geht weiter. Einer der Direktoren hat seinem Unternehmen eine Wohnung in Bestlage abgekauft - eher günstig, wie Kritiker sagen. Der Direktor verteidigt den Erwerb.

Die gemeinnützige GSWB, die Stadt und Land Salzburg gehört, steht seit Wochen in der Kritik - weil die Vergabe von Wohnungen vielen als undurchsichtig erscheint. Worum dreht sich der neue Fall? Die Brunnhausgasse in der Stadt Salzburg ist eine feine Adresse. Sie liegt beim Mönchsberg, bietet freien Blick über den Krauthügel und ein schönes Alpenpanorama im Süden. Dort hat die GSWB vor zehn Jahren in Haus mit fünf Wohnungen bauen lassen – eine hat der Chef selbst gekauft: Direktor Christian Wintersteller.

Prachtvolles Schnäppchen beim Mönchsberg

Die Wohnung hat 128 Quadratmeter plus Dachterrasse, zwei Balkone und zwei Tiefgaragenplätzen, alles zusammen um rund 550.000 Euro. Im Umfeld der GSWB gibt es dazu deutliche Kritik aus mehreren und voneinander unabhängigen Quellen. Es heißt, der Direktor habe die eigene Firma günstig in Bestlage bauen lassen und sich das Filetstück dann selbst genommen – auch dank eines Informationsvorsprunges. Das sei alles nicht verboten, die Optik sei jedoch schief.

Direktor weist Kritik zurück: „Kein Vorteil“

Direktor Wintersteller wollte dem ORF auf dessen Anfrage dazu nichts sagen. In den „Salzburger Nachrichten“ verteidigt er sich jedoch. Der Preis sei marktüblich gewesen, der Quadratmeterpreis entspreche inflationsbereinigt rund 5.300 Euro. Alles sei legal und vom Aufsichtsrat genehmigt. Er habe keinen Vorteil gehabt.

Wintersteller und andere Manager der GSWB waren in den vergangenen Wochen schon in der Kritik. Rechnungshof, Aufsichtsrat und Eigentümervertreter von Stadt und Land Salzburg hatten die undurchsichtige Wohnungsvergabe bei der GSWB kritisiert. Die soll nun nachvollziehbarer werden.

