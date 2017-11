Attacke mit Glasflasche: Streit um Drogen

In Zell am See (Pinzgau) ist ein Asylwerber aus Somalia bei einem Streit um einen mutmaßlichen Drogenverkauf verletzt worden. Laut Polizei attackierten ihn Marokkaner mit einer zerbrochenen Glasflasche.

Die Auseinandersetzung hat laut Ermittlern am Donnerstagabend stattgefunden. Der 23-jährige Somalier sei von den Tätern mit der abgebrochenen Flasche am Hals verletzt worden. Das Rote Kreuz versorgte ihn und brachte ihn ins Krankenhaus Zell am See.

Polizei bittet um Hinweise

Passanten hatten zuvor schon die Polizei alarmiert. Diese leitete sofort eine Fahndung ein, denn die vier mutmaßlichen Täter seien nach der Attacke verschwunden. Es gehe um vier Marokkaner. Die Polizei ersucht mögliche Zeugen, sich zu melden. Weiters wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

