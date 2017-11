Salzburger Buchtage starten

„Leselust“ ist das Motto der diesjährigen Salzburger Buchtage, die am Freitag mit der Präsentation eines Stille Nacht-Buchs beginnen. Bis 9. November werden bis zu 3.000 Bücherfreunde erwartet.

Am Samstag ist ein Altstadtbuchtag angesetzt mit 14 Lesungen und Gesprächen in Buchhandlungen und Verlagen, darunter auch einer Matinée mit Marko Feingold, Österreichs ältestem Zeitzeugen der Judenvernichtung. Ein weiterer Höhepunkt ist die Verleihung des Buchpreises der Salzburger Wirtschaft, am Dienstag an Teresa Präauer. Besonders groß ist das Interesse beim jungen Publikum.