Überfall auf schlafende Bauernfamilie

In der Nacht auf Donnerstag haben zwei unbekannte Täter eine schlafende Bauernfamilie in Seekirchen (Flachgau) überfallen. Die Familie konnte die beiden schließlich in die Flucht schlagen. Nach den Räubern wird gefahndet.

Die beiden Unbekannten waren gegen 2.00 Uhr in das Bauernhaus im Stadtteil Seewalchen eingestiegen und schalteten das Licht an. Dadurch wurden die im Erdgeschoß schlafenden Bauersleute - 54 und 63 Jahre alt - wach, wurden aber sofort von den Räubern überwältigt. Einer der beiden, der mit einem Brecheisen bewaffnet war, zerrte die 54-jährige Bäuerin aus dem Bett und nahm sie in den Würgegriff. Der zweite, der einen Schraubenzieher in der Hand hatte, kniete sich auf den Hals des 63-jährigen Landwirts.

Die Frau schrie aber laut um Hilfe, wodurch die Tochter und der Schwiegersohn des Ehepaares im ersten Stock des Gebäudes wach wurden. Der 25-jährige Schwiegersohn ging zur Treppe, wurde dort aber von einem der beiden Räuber mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Er rief ebenfalls laut „Hilfe, Hilfe, Polizei!“, worauf seine Frau - die 24-jährige Tochter der Bauersleute - per Handy den Notruf wählte.

Räuber mit Besenstiel im Schach gehalten

Inzwischen schlug der Schwiegersohn mit einem Besenstiel von oben auf den unten stehenden Räuber. Er schrie dann auch auf die Räuber ein, dass die Polizei bereits unterwegs sei. Daraufhin ergriffen die beiden Täter dann unerkannt und ohne Beute die Flucht.

Die 54-jährige Mutter wurde bei dem Überfall verletzt. Sie und die anderen Familienmitglieder erlitten einen schweren Schock. Eine sofortige Fahndung der Polizei im Umfeld ergab keine Ergebnisse. Die Räuber waren nach Zeugenaussagen etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 bzw. zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und hatten dunklen Teint. Beide waren schlank. Der größere der beiden trug dunkle Jeans, eine grüne Jacke, eine dunkle Haube und schwarze Handschuhe. Der zweite war ebenfalls dunkel gekleidet. Beide hatten einen dunklen Schal als Maskierung um das Gesicht gewickelt. Das Landeskriminalamt Salzburg sucht jetzt nach den beiden.