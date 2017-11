Stadt Salzburg: Neuerliches Verkehrschaos

Nach dem Stauchaos Dienstagnachmittag gab und gibt es auch am Donnerstags Staus und erhebliche Verzögerungen in der Stadt Salzburg: Der Grund dafür sind zahlreiche Shopping-Gäste, die den Fenstertag nützen wollen.

Gegen 10.00 Uhr begann die Verkehrslawine - und war vor allem im Umfeld des Designer Outlet Centers in Wals-Himmelreich (Flachgau) bemerkbar. Hier entstanden auf der Westautobahn (A1) sowie auf der Bundesstraße B1 Autoschlangen. Viele hatten sich offensichtlich an dem schulfreien Allerseelen-Tag freigenommen - und wollten die Gelegenheit zum Shopping in dem Einkaufszentrum nutzen. Denn dieses lockt am Donnerstag mit einem „Late-Night-Shopping“-Event.

FMT Pictures

Gegen 13.00 Uhr riet die Polizei dann den Autofahrern zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel - konkret auf die Buslinien 2, 10 oder 27.

Staus auch wegen Fußballspiels am Abend erwartet

Allerdings ist auch für den Abend keine Entspannung der Verkehrslage zu erwarten: Denn im Stadion in Kleßheim beginnt um 21.00 Uhr das Europa-League-Heimspiel von Red Bull Salzburg gegen Konyaspor. Und da die üblichen Ausweichparkplätze beim Outletcenter diesmal wegen des Late Night Shoppings dort nicht zur Verfügung stehen, rechnet die Polizei mit erheblichen Verzögerungen - und rät dringend zur Anreise mit Bus, S-Bahn oder Fahrrad.