UEFA Youth League: Salzburg gegen Prag

In der UEFA Youth League treffen die Fußballer von Red Bull Salzburg am Mittwoch auswärts auf Sparta Prag. Die Salzburger gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Match.

Der Titelverteidiger hat in der ersten Runde dieser Nachwuchs-Champions League den französischen Meister Bordeaux besiegt. Trainer Gerhard Struber hat den Gegner bereits genau analysiert. „Der Gegner ist eine sehr disziplinierte Mannschaft. Vor allem im Zentrum verfügt sie über etliche Spieler mit viel Spielwitz. Und vorne haben sie einige sehr schnelle Spieler. Es ist ein Gegner, der uns wieder alles abverlangen wird, um die nächste Runde erreichen zu können“, sagt Struber.

