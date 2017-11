Halloween-Clown setzte Papiercontainer in Brand

In der Stadt Salzburg hat ein Halloween-Clown in er Nacht auf Mittwoch einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer aber rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Drei verkleidete, männliche Personen - ein Verdächtiger trug eine Clown-Maske - setzten Dienstagabend den Container mit einem Feuerwerkskörper in Brand. Eine Zeugin hatte gegen 20.35 Uhr beobachtet, wie die drei Unbekannten einen pyrotechnischen Gegenstand in den Container warfen und anschließend flüchteten.

Bei den Tätern dürfte es sich laut Polizei um Jugendliche handeln. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Von diesem Vorfall abgesehen habe es zu Halloween keine vermehrten Einsätze gegeben, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwochvormittag auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA).

Auch in Bergheim brannte ein Altpapiercontainer

Ein weiterer Brand eines Altpapiercontainers auf dem Gelände einer Firma in Bergheim (Flachgau) am Dienstagabend hat mit Halloween offenbar nichts zu tun. Ein Arbeiter hatte Altpapier von einem Stapler in die elektrohydraulische Papierpresse geworfen. Als er eine halbe Stunde später an dem Container vorbei kam, stieg daraus Rauch auf.

14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergheim konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Restmüllcontainer und einen Holzstapel verhindern. Verletzt wurde niemand.