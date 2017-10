Radstadt: Diebe stehlen 15 Fahrräder

In Radstadt (Pongau) soll ein ungarisches Diebes-Duo zwölf Fahrräder im Gesamtwert von rund 15.000 Euro gestohlen haben. Eine Zeugin beobachtete die beiden, wie sie neun Räder aus einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses stahlen.

Die Zeugin beobachtete, wie der 44-Jährige und seine 27-jährige Komplizin Montagnacht neun gestohlenen Markenräder in einen Lastwagen luden und davon fuhren. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei. Die Besatzung einer Polizeistreife konnte die beiden Verdächtigen noch in der Nacht festnehmen. Im Lkw stellten die Beamten insgesamt zwölf Fahrräder im Gesamtwert von 15.000 Euro sicher.

Zwei weitere Komplizen noch flüchtig

Die Diebe sollen in der selben Nacht zu den neun gestohlenen Rädern aus dem Kellerabteil noch drei weitere Fahrräder aus Häusern in Radstadt gestohlen haben. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg in Puch/Urstein (Tennengau). Laut ersten Ermittlungen sollen noch zwei weitere Personen mit einem zusätzlichen Fahrzeug an den Einbrüchen und Diebstählen beteiligt gewesen sein. Sie konnten noch nicht gefasst werden. Die Polizei kündigte an, die Räder in den kommenden Tagen an die Besitzer zurückzugeben.