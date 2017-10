Metaller-KV: Betriebsversammlung in Salzburg

In Salzburg gibt es die erste Betriebsversammlung nach den neuerlich gescheiterten Lohnverhandlungen der Metallen. Das Unternehmen in Bürmoos (Flachgau) gehört Johannes Collini, der für die Industrie am Verhandlungstisch sitzt.

Dienstagnachmittag kommen die rund 70 Mitarbeiter der Verzinkerei Collini zu der Betriebsversammlung zusammen. Dabei sein wird auch der Landessekretär der Produktionsgewerkschaft ProGe, Peter Eder. „Es ist in der Eskalationsstufe die erste Stufe, dass wir die Mitarbeiter informieren. Wenn nötig, werden wir uns dort auch die Protestbeschlüsse bis zum Streikbeschluss holen. Wir müssen ein Zeichen setzen, dass man so mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht umgehen kann“, erklärte Eder.

20 Betriebsversammlungen in Salzburg

20 Betriebsversammlungen werden in den nächsten drei Tagen in Salzburg abgewickelt - „das sind die großen Player in der Metallindustrie und dann werden wir sehen, wie wir weiter tun müssen“, sagte Eder von der ProGe. Die Gewerkschaft ProGe vertritt in Salzburg etwa 5.000 Metallarbeiter und - angestellte in 30 Betrieben. Österreichweit sind es 186.000.

Verhandlungen laufen am Montag weiter

Am Montag wird weiterverhandelt - Eder erklärte, dass er doch hoffe, „dass man mit den Schuldzuweisungen aufhört. Wir wollen gemeinsam an Lösungen arbeiten - das muss von beiden gewollt sein“, erklärte der Landessekretär der ProGe. Die Verhandlungen sind in der Nacht auf Dienstag ins Stocken geraten - mehr dazu in: Metaller KV: Sozialpartner trennen sich in Streit (news.ORF.at; 31.10.2017)