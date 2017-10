Urlauber stürzt sieben Meter aus Balkontür

In Mittersill (Pinzgau) ist in der Nacht auf Dienstag ein 20-jähriger deutscher Urlauber rund sieben Meter von einem noch nicht fertig gestellten Balkon gestürzt. Der Mann hatte eine gesicherte Tür aufgemacht.

Der 20-jährige war mit seinen drei Freunden in einem gemieteten Haus in Mittersill. Nach Angaben der Polizei war die Türe so gesichert, dass sie sich nur kippen lässt - vor der Tür befindet sich aber kein Balkon. Ein Bekannter hat den Aufprall gehört und die Rettung gerufen. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.