Wettlokal-Überfall: Täter weiterhin flüchtig

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Wettlokal in der Stadt Salzburg ist die Fahndung bisher immer noch erfolglos. Neue Erkenntnisse erhofft sich die Polizei aus der Auswertung und Veröffentlichung von Überwachungsbildern.

Gerade als der 19-jährigte Angestellte die Tageslosung zählte, um sie im Safe zu verstauen, stürmten kurz vor Mitternacht zwei Männer in das Wettlokal in der Salzburger Elisabethstraße - mehr dazu in: Überfall auf Wettlokal - Täter flüchtig (salzburg.ORF.at, 29.10.201/). Am Montag veröffentlichte die Polizei Fotos aus der Überwachungskamera, die Täter sind weiterhin flüchtig.