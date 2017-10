Eishockey: Bullen zuversichtlich gegen Växjö

Im Achtelfinale der Champions Hockey League trifft der EC Red Bull auf die Växjö Lakers aus Schweden. Die letzten Leistungen in der Liga stimmen die Salzburger wieder positiv, dass aus der bisher verkorksten Saison doch noch was wird.

Das 2:1 am Samstag gegen Meister Vienna Capitals war in jeder Hinsicht ein ganz wichtiger Sieg für die Salzburger. Zum einen natürlich um den Aufwärtstrend in der Liga fortzusetzen und aus dem Tabellenkeller nach oben zu kommen, zum anderen aber für die Gefühlslage in der Mannschaft von Greg Poss. Auch das „wie“ sollte helfen, die Krise endgültig hinter sich zu lassen. Die Salzburger haben das Spiel in den letzten vier Minuten gedreht und es scheint sich das Blatt - auch für den Trainer - gewendet zu haben. „Ja ich denke das wir einfach konsequenter spielen, defensiv und nicht so viele Torchancen abgegeben haben“, erklärte Poss.

APA/EXPA/JFK

„Das wird ein guter Test für uns“

Den Schwung aus Wien wollen die Salzburger auch morgen ins Spiel gegen die Växjö Lakers mitnehmen. Der schwedische Meister 2015 hat sich in der Gruppenphase souverän durchgesetzt und hat fünf von sechs Spielen gewonnen. Salzburgs Dominique Heinrich lässt sich davon aber nicht abschrecken: „Wir sind sehr motiviert und wollen zeigen, dass wir in der Champions Hockey League auch sehr gut spielen wollen - das haben wir auch in Wolfsburg schon gezeigt. Wir wollen genau dort weitermachen, das wird ein guter Test für uns.“

ORF Sportplus überträgt live

Die Salzburger sind der letzte österreichische Vertreter in der Champions Hockey League. Das Spiel startet zum 19.30. ORF Sportplus überträgt live.

