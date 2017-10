Rund 113.000 Salzburger wählen Bürgermeister

Insgesamt 113.258 Stadt Salzburger sind am 26. November für die Bürgermeisterwahl stimmberechtigt. Die Ausgabe der Wahlkarten startet am Montag, den 6. November. Sechs Kandidaten stellen sich der Abstimmung.

Bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt wird auch eine Stichwahl erwartet - Datum dafür ist der 10. Dezember. Wahlberechtigt sind auch jene Bürger und Bürgerinnen, die aus anderen EU-Ländern kommen und ihren Hauptwohnsitz in Salzburg haben. Zum Vergleich: Bei der Nationalratswahl am 15. Oktober waren 99.914 Salzburger wahlberechtigt.

Wahlkartenergebnis am selben Tag

Gewählt wird insgesamt in 176 Wahlsprengeln. Wahlzeit ist an den beiden Terminen jeweils von sieben bis 16 Uhr. Das vorläufige Sprengelergebnis ohne Wahlkarten wird an den Wahltagen um etwa 17.30 Uhr feststehen. Da bei der Bürgermeisterwahl im Gegensatz zur Nationalratswahl die Wahlkarten bereits am Sonntag ausgezählt werden, wird das vorläufige Endergebnis zwischen 19.30 und 20 Uhr vorliegen.

Über Wahlberechtigung und zuständiges Wahllokal informiert ein Aushang in jedem Wohnhaus, diese wurden von der Stadt bereits angebracht. Für blinde oder sehbehinderte Menschen sind die Stimmzettel mit tastbaren Ringen, in die das Kreuz beim gewählten Kandidaten gesetzt werden kann, ausgestattet. Schablonen als Aushilfe bieten zusätzliche Unterstützung.

Wahlkartenausgabe am 6. November

Die Ausgabe der Wahlkarten startet am Montag, den 6. November. Dazu werden im Schloss Mirabell – Pegasuszimmer und im WahlService im Kieselgebäude, St. Julienstr. 20, 4. Stock Ausgabestellen geöffnet. Hier können die Briefwahlkuverts auch gleich ausgefüllt und samt Stimmzettel deponiert werden. Zusätzlich können Wahlkarten auch online, schriftlich oder per fax bestellt werden.

Sechs Kandidaten stehen zur Wahl

Zur Wahl antreten werden insgesamt sechs Kandidaten. Für die SPÖ geht Klubchef Bernhard Auinger ins Rennen. Die ÖVP hat als Kandidaten Bürgermeister-Stellvertreter Harald Preuner aufgestellt. Die grüne Bürgerliste einigte sich auf Johann Padutsch als Kandidaten. Einzige weibliche Bürgermeisterkandidatin ist Baustadträtin Barbara Unterkofler von NEOS. Die Freiheitlichen in der Stadt stellen Klubobmann Andreas Reindl auf. Außerdem kündigte Christian Ferch von der Liste „Bürger für Salzburg“ an, erneut für das Amt kandidieren zu wollen.

Bürgermeisterwahl nach Rücktritt

Der langjährige Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) hatte Ende Juli seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er war 18 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Salzburg - mehr dazu in: Schaden trat zurück, Preuner übernahm (salzburg.ORF.at; 20.9.2017)

Links: