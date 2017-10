14-Jähriger stirbt bei Alpinunfall auf Schober

Auf dem Schober im Tennengebirge bei Abtenau (Tennengau) ist am Sonntag ein 14-jähriger Bergwanderer aus Deutschland in den Tod gestürzt. Der Jugendliche rutschte auf dem nassen Boden aus und stürzte 100 Meter in die Tiefe.

Der Jugendliche aus Oberbayern war mit seinen Eltern und vier Geschwistern unterwegs, als er auf einer steilen Passage in 1.200 Metern seinen Vater überholen wollte. Dabei rutschte er auf dem nassen Boden aus und stürzte in die Tiefe. Wiederbelebungsversuche des Vaters blieben erfolglos. Die Angehörigen, die den Todessturz mitansehen mussten, wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.