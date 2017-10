Schulautonome Tage: Viele Klassen leer

Den Nationalfeiertag, Allerheiligen und Allerseelen sowie die schulautonomen Tage nutzen viele Schulen wieder für ausgedehnte Herbstferien. Zwischen fünf und elf Tage haben Schüler und Lehrer rund um die Feiertage frei.

Dies ist vor allem in den Höheren Schulen der Fall. Diese haben fünf schulautonome Tage im Jahr zur freien Verfügung, Volks- und Neue Mittelschulen nur vier.

Selten fallen die Herbstfeiertage so günstig wie heuer. Mit nur vier schulautonomen Tagen gehen sich ganze elf Tage Urlaub aus, oder eben Herbstferien. Und das haben mindestens sechs Schulen in Salzburg genutzt.

Bis zu elf Tage schulfrei

Mitten in den Herbstferien mit ganzen elf Tagen frei befinden sich zurzeit Schüler und Lehrer im Gymnasium St. Johann (Pongau), in den Handelsakademien Hallein (Tennengau) und Tamsweg (Lungau) sowie in der Tourismusschule Kleßheim. In der Stadt Salzburg haben sich das Musische Gymnasium und die Schule für Kindergartenausbildung BAfEP für elf Tage Auszeit entschieden.

APA/Roland Schlager

Auch die Praxis-Volksschule der Pädagogischen Hochschule hat ihr gesamtes Kontingent an vier frei verfügbaren freien Tagen für lange elftägige Herbstferien aufgebraucht. Neun Tage frei haben Schüler und Lehrer des Akademischen und des Wirtschaftskundlichen Gymnasiums, des Oberstufengymnasiums in Radstadt (Pongau) und des Gymnasiums in Zell am See (Pinzgau), weiters die Kindergartenausbildung in Bischofshofen und die Tourismusschule in Hofgastein (Pongau).

Jede Schule kann selbst entscheiden

Alle anderen haben sich vier bis fünf Tage Herbstauszeit gegönnt und heben sich die anderen schulautonomen Tage für später auf. Die Verteilung der schulautonomen Tage entscheidet jede Schule selbst, also Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam. Generelle Herbstferien haben Salzburgs Eltern- und Schülervertreter bereits vor Jahren abgelehnt.

Links: