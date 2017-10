Norweger nach tödlichem Unfall vor Gericht

Salzburg steht ab Montagvormittag jener Autofahrer vor Gericht, der im Februar bei Leogang einen Unfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten verursacht hat. Der Norweger ist aber nicht wegen Mordes oder Mordversuchs angeklagt.

Stattdessen entscheidet das Gericht darüber, ob der Mann in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden soll. Mit weit über 140 Kilometer pro Stunde war der Norweger in jender Februarnacht mit seinem Wagen auf der Bundesstraße bei Leogang unterwegs. Bei einer Verkehrsinsel geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem BMW ungebremst frontal gegen das Auto eines jungen Pinzgauers.

FF Leogang

Dieser hatte keine Chance und war sofort tot. Die mitfahrende Ehefrau und ein Sohn des Norwegers wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Doch die Mord- und Mordversuchs-Ermittlungen gegen den Autolenker wurden im Sommer eingestellt.

„Lenker beim Unfall nicht zurechnungsfähig“

Die psychiatrische Sachverständige hat festgestellt, dass der aus Oslo stammende Diplomkaufmann zum Unfallzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Wegen eines akuten psychotischen Zustands habe er sich von einem Geheimdienst gesteuert gefühlt, sagte der Mann der Psychiaterin.

Die Staatsanwaltschaft hat deshalb statt einer Strafe die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Darüber wird jetzt in dem Verfahren entschieden. Die Dauer der Einweisung wäre prinzipiell unbefristet - sie dauert so lange, bis von dem Mann keine Gefahr mehr ausgeht.

